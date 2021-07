9/10 ©Ansa

In particolare, si può non indossare la mascherina, secondo Ecdc e Cdc, quando i soggetti che hanno concluso il ciclo vaccinale si incontrano tra loro e quando persone non vaccinate incontrano individui completamente vaccinati, sempre che non siano anziani né soggetti a rischio per altre patologie (es. immunosoppressione, altre malattie gravi)