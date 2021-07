Variante Delta, focolai in Italia e casi in aumento in Europa

24/24 ©Ansa

RUSSIA, SPAGNA E GRECIA - L'evoluzione della pandemia in Gran Bretagna può essere un test per il resto dell'Europa, perché l'isola ha sperimentato per prima la diffusione delle ultime varianti. In Russia la nuova ondata ha un costo altissimo in termini di morti, 737 in 24 ore, la prima volta in assoluto oltre la soglia dei 700. In Spagna la Delta rappresenta il 20% dei casi in alcune regioni, il doppio rispetto alla media nazionale. Impennata di contagi anche in Grecia, a quota 1.800 in un solo giorno