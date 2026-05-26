Morte avvelenate, padre e figlia sentiti di nuovo in questura

L'inchiesta della Procura di Campobasso per duplice omicidio premeditato nei confronti di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita è ancora contro ignoti, mentre cinque medici che si occuparono di madre e figlia nelle ore precedenti ai decessi restano indagati per omicidio colposo ascolta articolo

Prosegue l'indagine degli inquirenti sul "giallo di Pietracatella", un caso che riguarda la morte di madre e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, decedute per avvelenamento da ricina poco dopo Natale. Per l'ennesima volta gli altri due membri della famiglia, Gianni e Alice Di Vita - padre e figlia - sono stati convocati in questura. Gli investigatori della Squadra Mobile di Campobasso, hanno dunque sentito i due di nuovo come testimoni. Sono arrivati insieme intorno alle 15.30, entrando da un ingresso secondario per evitare telecamere e giornalisti. La prima ad essere sentita è stata la figlia che ha poi lasciato gli uffici della Polizia nel tardo pomeriggio. Poi è toccato al padre.

Accertamenti informatici Al momento non si hanno informazioni in merito ai contenuti delle deposizioni, ma è possibile che le nuove convocazioni siano legate a nuovi elementi raccolti in queste settimane dagli investigatori. Intanto, sempre in questura a Campobasso, proseguono le operazioni, iniziate venerdì scorso, per l'estrazione dei dati dai dispostivi elettronici sequestrati dalla casa della famiglia Di Vita a Pietracatella. Gli esperti informatici hanno terminato il lavoro sui due smartphone appartenuti ad Antonella Di Ielsi e a sua figlia Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina dopo Natale, e proseguono ora sugli altri apparecchi. Potrebbe interessarti Avvelenate di ricina, nuovi approfondimenti sui campioni di sangue