L'inchiesta sul decesso di Antonella Di Ielsi e della quindicenne Sara Di Vita continua ad arricchirsi di elementi investigativi. La Procura di Larino ha disposto una nuova consulenza del Centro Antiveleni di Pavia, dopo il sopralluogo della procuratrice Antonelli al Maugeri. Gli esami riguardano ancora i campioni del sangue delle vittime

La procura di Larino ha affidato un nuovo incarico al Centro Antiveleni di Pavia nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella e sulla morte della quindicenne Sara Di Vita e di sua mamma Antonella Di Ielsi, per avvelenamento. Dopo la trasferta della procuratrice Elvira Antonelli, che ieri si era recata personalmente al Maugeri, fonti ufficiali confermano la richiesta di una nuova consulenza tecnica sull'avvelenamento da ricina. Stando a quanto si apprende, anche questi ulteriori approfondimenti richiesti riguardano il sangue delle persone coinvolte nella vicenda.