Due persone cadono nell'Adda, morto un 60enne nel Milanese

Il corpo è stato individuato dai soccorritori circa 600 metri più a valle rispetto al punto in cui era stato visto scomparire. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio in via Canterana. Una giovane è riuscita a salvarsi aggrappandosi ad alcuni rovi su una roccia

Finiscono nell'Adda e vengono travolti dall'acqua: una 18enne riesce a salvarsi, aggrappandosi ai rovi di uno scoglio, mentre un 67enne che era con lei non riemerge più e viene ritrovato morto seicento metri più a valle. La tragedia è accaduta oggi poco dopo le 13, a Cassano d'Adda, nel Milanese. Il corpo della vittima è stato individuato dai soccorritori circa 600 metri più a valle rispetto al punto in cui era stato visto scomparire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Milano, Bergamo e Treviglio, soccorritori acquatici, sommozzatori e l'elicottero Drago del Reparto Volo Lombardia. Le operazioni di recupero sono ancora in corso.