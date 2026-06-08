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Due persone cadono nell'Adda, morto un 60enne nel Milanese

Cronaca
©Ansa

Il corpo è stato individuato dai soccorritori circa 600 metri più a valle rispetto al punto in cui era stato visto scomparire. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio in via Canterana. Una giovane è riuscita a salvarsi aggrappandosi ad alcuni rovi su una roccia

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Finiscono nell'Adda e vengono travolti dall'acqua: una 18enne riesce a salvarsi, aggrappandosi ai rovi di uno scoglio, mentre un 67enne che era con lei non riemerge più e viene ritrovato morto seicento metri più a valle. La tragedia è accaduta oggi poco dopo le 13, a Cassano d'Adda, nel Milanese. Il corpo della vittima è stato individuato dai soccorritori circa 600 metri più a valle rispetto al punto in cui era stato visto scomparire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Milano, Bergamo e Treviglio, soccorritori acquatici, sommozzatori e l'elicottero Drago del Reparto Volo Lombardia. Le operazioni di recupero sono ancora in corso.

Un uomo di circa 60 anni è morto dopo essere finito nelle acque del fiume Adda a Cassano d'Adda, nel Milanese, 8 giugno 2026. Il suo corpo è stato individuato dai soccorritori circa 600 metri più a valle rispetto al punto in cui era stato visto scomparire. - ©Ansa

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