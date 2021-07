Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 9 luglio. DIRETTA

Sul fronte vaccini, Pzifer ha annunciato la richiesta alle autorità regolatorie, tra cui la Fda in Usa e l'Ema nella Ue, per la somministrazione della terza dose del siero. Nel frattempo il Commissario per l'emergenza Covid Paolo Figliuolo conferma: "Vicini al traguardo delle 56 milioni di somministrazioni, il 62% della popolazione vaccinabile ha avuto la prima dose e oltre il 41% ha ricevuto la doppia dose o la dose unica". Poi chiede corsie preferenziali per i professori negli hub vaccinali. Tornano a salire i contagi da coronavirus in Italia: 1.394 casi, tasso di positività allo 0,8% e 13 decessi in 24 ore. Si ferma il calo delle terapie intensive (invariate a 180), scendono i ricoveri ordinari (1.197, -37) ( BOLLETTINO GRAFICHE ). La Francia sconsiglia viaggi in Spagna e Portogallo. Le Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno senza pubblico