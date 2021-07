Focolaio tra i giovani dopo la vacanza in Puglia: contagi a catena

La Lombardia, insieme ad altre regioni tra cui Puglia e Lazio, è coinvolta in una maxi operazione di tracciamento di casi Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) che sarebbero nati dal focolaio individuato in un campeggio a Manfredonia, in provincia di Foggia. Il ministero della Salute, si apprende, sta lavorando con le regione per individuare i contatti tra i ragazzi che si trovavano in vacanza.

Il villaggio: "Ragazzi sempre all'aperto"

"Abbiamo cercato di far rispettare il distanziamento sociale - ha detto Vincenzo Picardi, amministratore del villaggio African Beach di Ippocampo di Manfredonia che ospitava il campus estivo organizzato dal tour operator "Scuola Zoo Viaggi -. I ragazzi sono sempre stati in luoghi aperti per salvaguardare la situazione e abbiamo messo in atto tutte le norme che il caso impone. Durante il soggiorno - ha aggiunto - non abbiamo avuto segnalazione di sintomatologie tipiche del virus tra i ragazzi. Ma nei giorni scorsi siamo stati contattati da varie Asl d'Italia: Roma 4 e Rieti, in primis che ora stanno eseguendo un tracciamento dei possibili contagi. Noi di contro abbiamo subito informato la Asl di Foggia. Attuiamo giornalmente il protocollo anti contagio che prevede la santificazione degli ambienti. Abbiamo - ha concluso - sanificato lettini, sdraio, attrezzatura da piscina ma anche bungalow e camere".

Regione Puglia: "Fatti 400 tamponi, 34 positivi"

"La Asl di Foggia - ha reso noto la Regione Puglia -, allertata dal ministero della Salute, ha immediatamente applicato tutti i protocolli previsti in materia di indagine epidemiologica, tracciamento e isolamento. Ad oggi la situazione è assolutamente sotto controllo". Ad oggi, nell'ambito dell'attività di tracciamento collegata a questo cluster, "sono stati effettuati in tutta Italia circa 400 tamponi, al momento, sono 34 i ragazzi risultati positivi. L'alert - si legge nel comunicato della regione Puglia - è scattato a fine giugno quando alcuni dei partecipanti, 34, provenienti da diverse zone d'Italia, al rientro dalla vacanza nei propri comuni di residenza, hanno cominciato a manifestare lievi sintomi. Il Servizio di Igiene della Asl, in sinergia con l'Istituto di Igiene Universitaria, ha immediatamente preso contatto con la struttura ed avviato l'attività di indagine epidemiologica".