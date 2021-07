10/11 ©Ansa

In tutta la Spagna il tasso di contagi è superiore al 4%. In Portogallo, Irlanda, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, in alcune regioni della Norvegia, Estonia e Croazia, il tasso è tra 3,9% e 1%. Anche in Italia ci sono alcune zone con tasso di positività tra 3,9% e 1%: sono Marche, Campania, Basilicata e Calabria