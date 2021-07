Covid: la Francia sconsiglia viaggi in Spagna e Portogallo

"Per tutti quelli che non hanno ancora prenotato le vacanze, evitate, evitiamo il Portogallo, la Spagna, tra le vostre destinazioni. Meglio restare in Francia o andare in altri Paesi". Queste le parole del segretario di Stato francese agli Affari europei, Clément Beaune, che ai microfoni di France 2 ha invitato i viaggiatori estivi alla prudenza, mettendo in guardia i cittadini sull'attuale rischio di contagio da Covid-19 soprattutto in quei Paesi che hanno "troppo aperto le porte", con l'obiettivo di beneficiare della stagione turistica. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)