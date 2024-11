Oncologia di precisione, di cosa si tratta

Grazie alla ricerca e alle innovazioni mediche si è arrivati alla consapevolezza che per curare nel modo migliore una malattia oncologica è necessario studiare delle terapie personalizzate che vengono realizzate sulla base del tumore stesso, ma soprattutto sulla persona. È possibile effettuare uno studio di questo tipo attraverso l’oncologia di precisione, una nuova direzione verso cui si sta orientando la medicina moderna. In molti casi i tumori si formano a causa di mutazioni genetiche, ma non è tutto. Per stabilire quante possibilità ci sono che un carcinoma si sviluppi e prevedere anche la risposta del paziente a determinati trattamenti è fondamentale studiare il genoma, ossia il complesso di geni o di cellule dell’organismo, proprio per ottenere delle risposte appropriate. "Solo nel momento in cui si ha un quadro della situazione ben delineato è possibile somministrare terapie adeguate – dichiara il Professor Umberto Malapelle, titolare del Laboratorio di Patologia Molecolare Predittiva del dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università Federico II di Napoli - è condizione indispensabile per dare il giusto trattamento alla giusta paziente".