Covid, quanto durerà la pandemia nel mondo? Gli studi

Secondo gli esperti, ci vorranno due anni per l'immunità di gregge. I dati pubblicati sui siti della rivista Nature e Our World in data indicano che al momento sono state somministrate 3,23 miliardi di dosi globalmente, di cui solo l'1% agli abitanti dei Paesi poveri. All'attuale ritmo di vaccinazione si arriverà a 6 miliardi di dosi entro la fine dell'anno. Per vaccinare con due dosi circa il 70% della popolazione mondiale servono 11 miliardi di dosi