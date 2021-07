Covid, dopo settimane si ferma calo dei ricoveri in terapia intensiva

Dopo settimane in discesa, resta invariato il saldo delle persone assistite in rianimazione. Anche gli ingressi del giorno sono gli stessi di ieri: 8. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.197 (-37). In Italia, secondo il bollettino dell’8 luglio, nell’ultimo giorno sono stati 1.394 i nuovi casi di coronavirus, su 174.852 tamponi (ieri 1.010 casi su 177.977 test). Il tasso di positività sale allo 0,8%. Dall'inizio della pandemia i contagiati sono 4.267.105 e i morti 127.731 (13 nelle ultime 24 ore)