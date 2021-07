I Giochi Olimpici di Tokyo si svolgeranno senza pubblico ( CHI SONO GLI AZZURRI IN GARA ). Lo hanno deciso gli organizzatori dell'evento in virtù del peggiorare dell'emergenza Covid-19.

Non solo Tokyo

La misura, probabilmente, riguarderà oltre a Tokyo anche le tre prefetture circostanti, Chiba, Kanagawa e Saitama. La decisione è stata presa dal consiglio direttivo, composto dal presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach, dalla presidente del comitato organizzatore Seiko Hashimoto e dalla governatrice Yuriko Koike, assieme alla ministra per lo Sport Tamayo Marukawa. La situazione epidemiologica aveva già convinto il governo giapponese a decretare lo stato di emergenza sanitaria a Tokyo per tutta la durata dei Giochi Olimpici, che si terranno dal 23 luglio all'8 agosto. Lo stato di emergenza entrerà in vigore il 12 luglio e resterà fino al 22 agosto. Bar e ristoranti non potranno servire alcolici e dovranno chiudere entro le 20.