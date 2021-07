Olimpiadi di Tokyo, il calendario: date e orari (italiani) delle gare

Tokyo 2020, posticipato di un anno a causa della pandemia, è alle porte. Si inizia il 21 e il 22 luglio con le anteprime per le gare di calcio e softball. Dal 23 il via ufficiale, con chiusura prevista l’8 agosto. La capitale giapponese ospita la maggior parte delle sfide, mentre a Sapporo si tengono le gare di marcia e maratona e a Tsurigasaki Beach quelle di surf, disciplina per la prima volta inclusa nei Giochi. Ecco il calendario completo con le date e orari italiani di tutte le sfide

Ancora qualche settimana e i Giochi olimpici prenderanno ufficialmente il via. Tokyo 2020 , la 32esima edizione - posticipata di un anno a causa della pandemia da coronavirus - si svolgerà dal 23 luglio all’8 agosto. Il 21 e il 22 luglio le prime anteprime, con le gare di calcio e di softball. La maggior parte degli eventi si terrà nella città di Tokyo, mentre sarà Sapporo la location per le sfide di marcia e maratona e la spiaggia di Tsurigasaki quella per il surf, disciplina alla prova del battesimo olimpico.

Italiani in gara

Sono 33 le gare e 339 gli eventi in calendario per Tokyo 2020, con oltre 42 sedi per le competizioni. Non si ha ancora un numero definitivo degli azzurri che competeranno per il podio nelle proprie discipline, ma la spedizione in Giappone promette grandi numeri. Le convocazioni ufficiali hanno raggiunto quota 372 atleti. Il primato precedente risaliva ai giochi di Atene 2004, quando gli italiani in gara erano stati 367. A far salire il numero soprattutto i convocati delle squadre di atletica - 76 azzurri, il numero più alto di sempre - e quelli di canottaggio, con 26 atleti.