Atp Miami, Berrettini eliminato ai quarti. Fritz vince in tre set

Non basta uno straordinario Matteo Berrettini per battere Taylor Fritz, al termine di un bellissimo quarto di finale dell’Atp 1000 di Miami. Il romano ha annullato ben sei match point nel secondo set, ma alla fine ha dovuto cedere all’americano in tre set (7-5 6-7 (7) 7-5 in due ore e 44 minuti). Berrettini ora è il numero 27 nella classifica live Fritz incontrerà in semifinale Jacob Mensik, classe 2005.