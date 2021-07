Vaccini, Figliuolo a Regioni: "Corsie preferenziali per prof in hub"

È quanto ha scritto il Commissario straordinario all'emergenza Covid in un passaggio della sua lettera inviata questa mattina alle Regioni e alle Province autonome, nella quale ha fatto il punto sull'andamento delle vaccinazioni in questa categoria in vista della ripresa delle scuole a settembre

Vanno individuate delle corsie preferenziali negli hub per incentivare le vaccinazioni dei professori e del personale scolastico e universitario che ancora non è stato immunizzato. È quanto ha scritto il Commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, in un passaggio della sua lettera inviata questa mattina alle Regioni e alle Province autonome, nella quale ha fatto il punto sull'andamento delle vaccinazioni in questa categoria in vista della ripresa delle scuole a settembre. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)