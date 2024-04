Giornata mondiale della meningite, i sintomi e i dati sulla malattia

Il 24 aprile si celebra la Giornata mondiale contro la meningite , istituita per diffondere una sempre maggiore consapevolezza su questa malattia, a bassa contagiosità, ma ad alta letalità, che provoca l’infiammazione delle membrane che rivestono il cervello, le meningi. Gli ultimi dati epidemiologici disponibili documentano nel 2022 un incremento dell’incidenza in Italia per due tra le tre principali forme di meningite infettiva, ovvero la forma da pneumococco e quella da emofilo. Ecco qual è l’incidenza di questa malattia in Italia e quali sono i suoi sintomi.

Cos'è la meningite

Come indicato in una nota del ministero della Salute, la meningite è un'infiammazione delle membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale. Generalmente riconosce una causa infettiva, tuttavia esistono anche forme non infettive. La forma infettiva che può essere causata da virus, batteri e funghi o miceti. Mentre, quella virale, detta anche meningite asettica, è la forma più comune: di solito non ha conseguenze gravi e si risolve nell'arco di 7-10 giorni.

La forma batterica, invece, è più rara ma estremamente più grave e può avere anche conseguenze letali. La meningite da funghi o miceti si manifesta soprattutto in persone con deficit della risposta immunitaria e può rappresentare un pericolo per la vita. Il quadro clinico si aggrava quando alla meningite si associa la sepsi meningococcica, in questo caso nel paziente si possono osservare petecchie, insufficienze di più organi, grave ipotensione e shock settico.



Gli agenti patogeni della meningite infettiva



Il più temuto agente batterico della meningite infettiva è il meningococco. In Italia e in Europa i sierogruppi B e C sono i più frequenti. Altri agenti batterici causa di meningite sono lo pneumococco e l’emofilo. Perché avvenga il contagio è necessario essere a contatto stretto e prolungato con la persona malata. La meningite può colpire chiunque, ma è più frequente tra neonati e tra bambini nei primi anni di vita e nelle persone che hanno il sistema immunitario indebolito, come persone anziane o malate.