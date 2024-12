Insalata capricciosa Conad richiamata dal ministero della Salute

llotto 24304 in confezione da 200 grammi del preparato a base di verdure e maionese, fa sapere il ministero, riporta la data di scadenza errata e rappresenta un pericolo per la salute dei consumatori

Il Ministero della Salute ha pubblicato, nell’apposita sezione del proprio sito internet, il documento relativo al richiamo sul mercato dell’insalata capricciosa, lotto 24304 in confezione da 200 grammi, a marchio Conad. Il prodotto, commercializzato dall’azienda Santoro & Schillirò S.r.l con sede in via Garganelli, 18 – 40065 a Pianoro (BO) riporta una data di scadenza errata.