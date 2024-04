Piacenza, caso meningite l'Asl: "Chi era sul bus faccia la profilassi"

Salute e Benessere

Sale l'allerta per le infezioni. Il nostro Paese ha deciso un rafforzamento dei controlli, con una nuova circolare del ministero della Salute con chiarimenti riguardo alla vigilanza degli aeromobili, delle imbarcazioni e delle merci. L’obiettivo è “impedire che il vettore” della Dengue, la zanzara Aedes aegypti, 'venga introdotto in Italia”. Vaia: “Da noi non c'è alcun allarme. Abbiamo il dovere di prevenire ed evitare quindi che l'Aedes aegypti possa attecchire”