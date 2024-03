Dengue, ministero: più controlli a merci e aerei da zone a rischio

6/10 ©IPA/Fotogramma

LE MERCI/2 Tra le merci “che possono rappresentare un rischio per l'importazione di zanzare infette” vengono citati: “pneumatici usati, fiori recisi freschi e piante ornamentali che viaggiano in substrato acquatico, tronchi di legname esotico in cui possono persistere quantità di acqua anche minime, ma tuttavia in grado di permettere la sopravvivenza e la riproduzione di insetti”