Dengue, il Perù dichiara lo stato di emergenza sanitaria

Decisione presa in 20 regioni su 25 per l'estendersi dell'epidemia. I casi sono oltre 31mila di cui quasi 18mila confermati. 32 invece i morti stando a quanto riferisce il ministro della Sanità César Vásquez Sánchez che adotta un piano di prevenzione in tutto il Paese

In aumento i contagi , ma non i morti

"Sono aumentati molto i casi, ma non i decessi" ha tenuto a precisare il ministro. "Per mortalità siamo terzi, non primi come eravamo l'anno scorso e ci sono Paesi come il Brasile, l'Argentina e il Paraguay che si trovano in una situazione più complessa della nostra" ha aggiunto Vasquez. "Oltre l'83% del territorio del paese affronta problemi legati alla malattia, grazie al decreto sarà possibile l'utilizzo più flessibile del bilancio pubblico per combattere la dengue" ha sottolineato il ministro.