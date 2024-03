Belluno, 18enne in rianimazione per meningite

Si è immediatamente avviata la profilassi per coloro che erano stati in contatto con lei durante un viaggio in Germania, pochi giorni prima e durante una visita a una discoteca a Tonadico

Una giovane di 18 anni proveniente da Feltre è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Belluno, dopo aver manifestato sintomi associati alla meningite. I test di laboratorio hanno confermato che si tratta di una forma di meningite meningococcica. I primi segni della malattia sono comparsi il sabato 23 marzo. La ragazza è stata ammessa all'ospedale di Belluno e, dati i suoi sintomi, è stata trasferita nel reparto di Malattie Infettive, con un successivo spostamento in terapia intensiva per precauzione.

Le misure di prevenzione messe in atto

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento ha prontamente attivato tutte le misure di profilassi per i parenti della ragazza e i suoi compagni di classe con cui è stata in contatto nei giorni precedenti. La giovane, frequentante l'indirizzo turistico dell'Istituto comprensivo di Primiero, aveva partecipato a un viaggio in Germania con i suoi compagni di scuola poco prima del ricovero. L'indagine epidemiologica, condotta dall'Apss, ha identificato non solo i contatti scolastici, ma anche quelli avvenuti in una discoteca di Tonadico, dove la ragazza si era recata nella notte tra sabato 16 e domenica 17 marzo. Si invita, quindi, chiunque abbia frequentato la discoteca in quel periodo a contattare gli ambulatori di igiene pubblica di Tonadico e Borgo Valsugana per ricevere informazioni e, se necessario, avviare la profilassi. Le linee guida in casi simili raccomandano la somministrazione di una dose di antibiotico, a scopo preventivo, ai contatti stretti del paziente nei sette giorni precedenti l'inizio dei sintomi.