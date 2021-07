Scuola, danni gravi della Dad: 1 studente su 2 è impreparato

4/5 ©Ansa

La pandemia e la dad hanno messo in difficoltà anche gli studenti delle scuole superiori. In particolare, rispetto al 2019, i risultati del 2021 di Italiano e Matematica sono più bassi. A livello nazionale gli studenti che non raggiungono risultati adeguati, ossia non in linea con quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali sono in Italiano il 44% (+9% rispetto al 2019), in matematica il 51% (+9% rispetto al 2019), in inglese-reading il 51% (+3 punti percentuali rispetto al 2019), in inglese-listening il 63% (+2 punti percentuali rispetto al 2019)