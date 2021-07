Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 15 luglio. LIVE

Secondo l’Ecdc la mutazione ex indiana sorpasserà la mutazione Alfa e diventerà prevalente, mentre l’Ema definisce “vitale” completare il ciclo vaccinale. La Farnesina avverte i viaggiatori che spostarsi può essere rischioso, mentre in Spagna preoccupa la giovane età dei pazienti ricoverati. La Gran Bretagna introduce l’isolamento per chi rientra dalle Baleari, in Olanda +500% di contagi. Casi triplicati in Austria in una settimana. L'APPROFONDIMENTO