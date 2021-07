Oms: rischio "catastrofe assoluta" con ritardo vaccini bimbi

È l'allarme lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità. "I bambini non protetti e la revoca troppo rapida delle restrizioni sanitarie contro il Covid stanno già avendo i loro effetti, con ad esempio focolai di morbillo in Pakistan. Dobbiamo agire ora per proteggere questi bimbi", ha dichiarato Kate O'Brien, direttrice del dipartimento di immunizzazione dell'Oms a Ginevra

C'è il rischio di una "catastrofe assoluta" se il pericoloso ritardo nella vaccinazione dei bambini a causa della pandemia di Covid-19 non verrà recuperato e se le restrizioni sanitarie verranno revocate troppo rapidamente. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un comunicato diramato sul suo sito ufficiale, in cui segnala che lo scorso anno la maggior parte dei Paesi ha registrato un calo dei tassi di vaccinazione infantile, con 23 milioni di bambini nel mondo che hanno "perso i vaccini di base" (3,7 milioni in più rispetto al 2019). (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)