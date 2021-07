15/15 ©Ansa

In Calabria, si legge nell'ordinanza regionale, "la circolazione della variante Delta, stimata nel territorio regionale al 30%, ma in rapida progressione sull'intero territorio nazionale, impone di mantenere alto il livello di attenzione, sia per prevenire eventuali risalite della curva dei contagi, sia per il possibile aumento del grado di saturazione nel numero di posti letto occupati in area medica e terapia intensiva dell'intera Regione"