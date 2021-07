13/14 ©Ansa

Proprio per non venir meno a quella disciplina auspicata dal direttore dell’Oms per l’Europa, l’Italia sta pensando a nuovi provvedimenti per scongiurare questa quarta ondata: tra le ipotesi allo studio quello del Green pass “alla francese”, ovvero l’obbligo del certificato esteso per incentivare i cittadini a vaccinarsi. Occorrerebbe essere in possesso della certificazione per andare al bar, al ristorante, al cinema, a teatro e per assistere a spettacoli e prendere treni e aerei