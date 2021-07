Manifestazioni in tutta Italia contro il Green Pass. Tensioni a Milano

In diverse città italiane, sit-in con assembramenti e poche mascherine contro la decisione del governo di rendere obbligatorio il certificato per accedere ad alcuni luoghi ed eventi. Nel capoluogo lombardo insulti e spintoni contro i giornalisti. A Pescara aggrediti alcuni esponenti di Fi che stavano raccogliendo firme per il referendum sulla Giustizia Condividi:

Slogan contro il governo, pochissime mascherine e assembramenti. Da Aosta a Palermo, passando da Milano e Roma, in diverse città italiane si sono svolte nel pomeriggio di oggi, 24 luglio, manifestazioni contro il Green Pass. Con l'ultimo decreto legge che contiene le misure anti-Covid, il certificato che attesta la vaccinazione, la guarigione dalla malattia o la negatività al tampone è diventato obbligatorio per accedere ad alcuni luoghi ed eventi (AGGIORNAMENTI SUL COVID - SPECIALE).

Insulti ai giornalisti a Milano, tensioni a Pescara vedi anche Green Pass obbligatorio, boom di prenotazioni per il vaccino Covid Diverse centinaia le persone che hanno protestato a Milano in piazza Fontana, e che poi si sono mosse verso piazza Duomo scandendo slogan come "No Green pass", "Libertà, libertà" e "Noi siamo popolo". I manifestanti erano quasi tutti senza mascherina e non hanno mantenuto la distanza di sicurezza. In piazza Fontana, quando la manifestazione di protesta ha preso il via, i manifestanti hanno urlato "venduti" ai giornalisti presenti, cercando di allontanarli anche con spintoni. Tensione anche a Pescara: i manifestanti contro il Green Pass hanno aggredito "non solo verbalmente" - come racconta il senatore Nazario Pagano - il gazebo e il tavolo di Forza Italia presente in corso Umberto, dove i dirigenti del partito stavano raccogliendo le firme per il referendum sulla giustizia.



Le manifestazioni a Torino e ad Aosta approfondimento Green pass, come funziona per bambini e minorenni? Quasi un migliaio le persone che si sono ritrovate in piazza Castello a Torino. L'iniziativa non è stata autorizzata. Dalla folla, radunata davanti al palazzo della Regione Piemonte, si è alzato il grido "Libertà", oltre a insulti al premier Draghi. Tra i partecipanti, attivisti e simpatizzanti di Casa Pound, Forza Nuova, Torino Tricolore e "World wide rally for freedom". E sempre a Torino, alcune centinaia di cittadini contrari al Green Pass si sono messi in coda al gazebo allestito nei giardini Cesare Balbo da ItaliaExit, il partito politico di Gianluigi Paragone, per raccogliere firme contro il provvedimento voluto dal premier Draghi. Circa 500 persone hanno manifestato ad Aosta.

Le manifestazioni a Roma e a Firenze approfondimento Green Pass, quando e come arriva il codice per scaricarlo Circa tremila, secondo una stima della questura, i partecipanti alla manifestazione contro il Green Pass a piazza del Popolo, a Roma. Secondo quanto si apprende per la protesta, lanciata con un tam tam sui social, non è stato presentato preavviso. A Firenze, centinaia di persone si sono ritrovate in piazza della Signoria, e quando le forze dell'ordine le hanno invitate a spostarsi nella vicina piazza San Firenze in parte si sono sedute a terra, in mezzo anche ai turisti. Anche a Roma e Firenze, moltissimi tra i manifestanti non hanno indossato le mascherine.