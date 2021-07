1/10 ©Ansa

In alcuni Paesi sono gratis per residenti e turisti, in altri i viaggiatori devono pagare. In certi Stati bisogna prenotarsi o c’è bisogno di una prescrizione medica, mentre in altri basta rivolgersi al proprio medico curante. Si tratta dei tamponi e dei test per individuare il Covid-19 in Europa. Ecco le regole per tracciare e prevenire la diffusione del virus Paese per Paese

