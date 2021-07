10/10 ©Ansa

ZAIA: NON SI DICA CHE DECIDE LA POLITICA - Sull'ipotesi dell'avvio di una terza dose di vaccino anti-Covid "vedo che il mondo scientifico ha già iniziato il suo valzer estivo; si chiudano in una stanza, facciano un conclave, decidano e ci dicano se dobbiamo fare la terza dose oppure no. Che non venga fuori che la politica decide delle dosi". Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia. "Il mondo scientifico - ha aggiunto Zaia - deve dirci quanto durano le coperture anticorpali, deve dirci se il guarito deve avere veramente una vaccinazione oppure no"