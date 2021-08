Vaccino Covid, von der Leyen: "60% degli europei ha ricevuto due dosi”

“L’immunizzazione completa ci protegge dal Covid-19 e le sue varianti. Restiamo vigili, per la nostra salute e a protezione degli altri”, ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Ue. Nel frattempo, la Germania ha annunciato che da settembre somministrerà la terza dose ad anziani e persone a rischio

Su Twitter, Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, ha scritto che “il 60% di tutti gli adulti nell’Ue è ora pienamente vaccinato. L’immunizzazione completa ci protegge dal Covid-19 e dalle sue varianti. Restiamo vigili, per la nostra salute e a protezione degli altri”. A una prima occhiata questo risultato potrebbe sembrare leggermente inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa von der Leyen ad aprile, ma in realtà non è così.

Nel corso di una conferenza stampa con Albert Bourla, l’amministratore delegato di Pfizer, dichiarò quanto segue: “Sono fiduciosa che avremo dosi sufficienti per vaccinare il 70% di tutti gli adulti europei già a luglio”. Bisogna però tenere presente che von der Leyen si riferiva alla percentuale degli adulti che avrebbero ricevuto almeno una dose di vaccino entro fine luglio. Un obiettivo che è stato ampiamente raggiunto, come ha ricordato lei stessa durante un suo recente intervento a Bruxelles. “Il nostro obiettivo era proteggere il 70% degli adulti nell’Ue con almeno una dose di vaccino a luglio. Oggi abbiamo raggiunto questo traguardo. E il 57% degli adulti ha già la protezione completa della doppia vaccinazione. Queste cifre collocano l’Europa tra i leader mondiali”.