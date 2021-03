Vaccini, von der Leyen conferma: "70% immunizzati entro l'estate"

La presidente della Commissione europea, in un'intervista a Repubblica, si dice "estremamente fiduciosa" che verrà raggiunto l'obiettivo. Ricorda di avere "messo in mora" AstraZeneca per i ritardi nelle forniture e non chiude al farmaco russo Sputnik. E incalza: se alcuni Stati avessero avuto il vaccino e altri no, "sarebbe stato devastante per l'unità europea

L'Europa vaccinerà il 70% dei suoi cittadini entro l'estate. A indicare la tempistica è la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, in un'intervista a Repubblica, dicendosi "estremamente fiduciosa" che verrà raggiunto l'obiettivo. Von der Leyen ricorda di avere "messo in mora" AstraZeneca per i ritardi nelle forniture, poi minaccia il Regno Unito (e non solo) di bloccare l'export se non aprirà alla distribuzione dei vaccini al Continente. E non esclude di spingersi oltre, magari fino al sequestro delle fiale prodotte in Europa. Poi sull'Ue ricorda: se alcuni Stati avessero avuto il vaccino e altri no, "sarebbe stato devastante per l'unità europea e avrebbe distrutto il mercato unico" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL COVID - COSA HA DETTO L'EMA SU ASTRAZENECA - QUANDO MI VACCINO?).