NELL’INTERVALLO DI TEMPO TRA LE DUE DOSI DI VACCINO, POSSO VIAGGIARE IN TUTTI I PAESI UE? No. Il Green pass italiano è valido e accettato in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, ma ogni singolo Stato può decidere di subordinare l’ingresso a regole specifiche. In alcuni casi (ad esempio per l’Austria) è sufficiente una sola dose di vaccino anti Covid, in altri -come per entrare in Spagna o in Germania- ne sono richieste due. Le regole sono disponibili sul sito della Farnesina www.viaggiaresicuri.it