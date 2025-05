Scuola, il 7 sciopero contro prove Invalsi e indicazioni Valditara

La mobilitazione è stata indetta dai Cobas scuola, contro le prove Invalsi e le Nuove indicazioni nazionali approvate dal ministro Valditara. A Roma si prevede una manifestazione davanti al ministero dell’Istruzione e del Merito ascolta articolo

Per la giornata di domani 7 maggio è stato convocato uno sciopero nazionale della scuola per l’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Lo hanno proclamato i Cobas (comitati di base). Si prevedono manifestazioni a livello provinciale: la principale si svolgerà a Roma a viale Trastevere di fronte al ministero dell’Istruzione e del Merito, a partire dalle 9.30. La mobilitazione è stata indetta contro le prove Invalsi e contro le Nuove Indicazioni Nazionali annunciate dal ministro Giuseppe Valditara nei mesi scorsi. Le sigle sindacali ne chiedono “il ritiro immediato” e sottolineano l’importanza di “investimenti concreti nella scuola pubblica”.

Le critiche alle prove Invalsi Lo sciopero, quindi, coinvolge personale docente e Ata delle scuole dell’infanzia, elementari e medie, cioè quelle destinatarie delle nuove linee guida del ministro Giuseppe Valditara e delle prove Invalsi. Gli Invalsi, spiegano i Cobas scuola in una nota, “non hanno determinato alcun sviluppo positivo nel sistema educativo”. Secondo i sindacati emergono invece “crescenti disparità territoriali e socioeconomiche”. Queste prove “non possono misurare competenze poiché sono costituite da test decontestualizzati a risposta chiusa o aperta univoca. Ciò ne annulla la loro stessa validità”. Prosegue la nota: “Hanno diffuso nelle scuole la pratica del teaching to test, sottraendo tempo e attenzione alla didattica attiva ed esperienziale, fondamentale per sviluppare pensiero critico, autonomia culturale ed emotiva”. Leggi anche Guida alle nuove elementari e medie. Cosa cambia materia per materia

E alle Nuove indicazioni nazionali I Cobas sono critici anche sulle Nuove indicazioni nazionali 2025: “Presentano una forte impostazione eurocentrica, che ignora l’interdipendenza culturale e scoraggia l’assunzione di prospettive plurali, fondamentali in una società multiculturale; rimandano a un modello educativo autoritario, nozionistico e selettivo; valorizzano i talenti individuali in chiave competitiva, a scapito di cooperazione e solidarietà; descrivono la violenza di genere come una 'triste patologia', invece che il risultato di dinamiche radicate della società; propongono l’'educazione del cuore' per contrastare la violenza di genere, ignorando l’educazione all’affettività, al rispetto delle differenze; limitano i luoghi di sviluppo della persona alla scuola e alla famiglia, negando i processi di apprendimento che avvengono in una molteplicità di contesti interconnessi; si fondano su un impianto nozionistico, con lunghe liste di conoscenze disciplinari da acquisire e moduli di apprendimento interdisciplinari che minano di fatto la libertà di insegnamento”. I Cobas chiedono quindi il ritiro immediato delle nuove Indicazioni e investimenti concreti nella scuola pubblica, a partire da risorse per l’inclusione, il rafforzamento degli organici, la stabilizzazione del personale precario, il rinnovamento della didattica e delle infrastrutture scolastiche. Leggi anche La matematica sarà sempre meno importante nella scuola italiana?

Cosa prevedono le Nuove indicazioni nazionali Le Nuove indicazioni nazionali per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo entreranno in vigore a partire dall’anno scolastico 2026-2027, e sono state pubblicate l’11 marzo. Fra le varie cose, prevedono il ritorno del latino - opzionale - dalla seconda media e una maggiore attenzione allo studio della storia d'Italia e della Bibbia. Quest’ultima è stata introdotta, aveva spiegato la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti, come “testo della nostra tradizione, anche per aver ispirato numerose opere di letteratura, musica, pittura e influenzando il patrimonio culturale di molte civiltà". Viene data maggiore centralità alla letteratura italiana, con più valore alla fantasia e alle filastrocche/poesie imparate memoria. Le indicazioni avevano ricevuto critiche sia dall’opposizione sia da parte degli studenti stessi. Leggi anche Scuola, arresto per chi picchia prof. Stretta su corsi sessualità