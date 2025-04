La matematica sarà sempre meno importante nella scuola italiana?

Presentando le nuove Indicazioni nazionali, in vigore dal 2026 per elementari e medie, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara non ha quasi mai parlato delle discipline scientifiche. Ma sono quelle – lo suggeriscono i test Invalsi – in cui i nostri studenti sono più carenti. Secondo l’Unione matematica italiana, le linee guida attualmente in vigore “andavano bene così com’erano. I nuovi obiettivi didattici rischiano di fare confusione e minare l’autonomia degli insegnanti”