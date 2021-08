Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 25 agosto. LIVE

Focolai e pochi vaccini: dalla Sardegna alla Sicilia, ecco le restrizioni locali

Alcune regioni si avvicinano o superano le soglie per il passaggio in zona gialla. Ma in alcuni Comuni sono state varate ordinanze con limitazioni parziali che vanno dall’obbligo delle mascherine all’aperto ai lockdown notturni. In Sicilia stretta in 55 Comuni e due sono in arancione. Due zone rosse in Calabria. Ordinanze con regole restrittive anche in diversi paesi sardi.