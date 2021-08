1/4 ©Ansa

"Sulla questione green pass siamo in alto mare. Stiamo aspettando indicazioni per capire come bisognerà procedere. Ma se le scuole devono controllare tutti i giorni i certificati di docenti e personale rischiamo che si inizi a mezzogiorno". A dirlo è Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma

