In Uganda è stato riscontrata la mutazione di P681R in una variante che si è diffusa ampiamente nel Paese all'inizio dell’anno, ma che non si è mai diffusa come Delta, anche se le due hanno molte proprietà in comune. Questo potrebbe essere determinato dal contesto epidemiologico e generico in cui si è diffusa Delta. “Una delle “sorelle" di Delta, la variante Kappa identificata in India, pur con molte mutazioni, incluso P681R, non ha prodotto effetti così forti”. Nel nostro Paese, invece, è andata come stiamo vedendo oggi: la diffusione è massima