Solstizio d'estate 2025, cos'è e quando cade il "giorno più lungo" dell'anno: cosa sapere

Quest’anno sarà alle 4.42 di sabato 21 giugno (ora italiana). Dal 22 giugno, invece, le giornate inizieranno ad accorciarsi progressivamente fino all'equinozio di autunno, quando le ore di luce e buio si equivarranno, e al solstizio di inverno, ovvero il giorno più corto dell'anno ascolta articolo

Il solstizio d'estate nell’emisfero Nord della Terra si verifica quando è inclinato al massimo verso il Sole e riceve la massima luce diurna. Il solstizio d'estate avrà luogo il 21 giugno, questa data segna il primo giorno dell'estate in termini astronomici: sarà il più lungo e con la notte più corta della stagione. Nell'emisfero sud, le stagioni sono invertite. Lì l'estate inizierà il 21 dicembre ed è questo il motivo per cui gli astronomi preferiscono dire solstizio di giugno o dicembre per evitare confusione. Il termine solstizio deriva dal latino "sol" che significa sole e "sistere" che significa fermarsi. Riflette la durata della luce del giorno che cambia meno rapidamente in questo periodo dell'anno. Questo fenomeno astronomico si verifica quando il sole è più lontano dall'equatore, il che coincide con il periodo massimo di luce diurna sulla Terra nell'emisfero settentrionale.

I movimenti della Terra Nel giorno più lungo dell’anno si raggiunge l’intervallo di tempo massimo tra l’alba e il tramonto. Di conseguenza, nella stessa data cade anche la notte più corta dell’anno. La diversa durata dei giorni è dovuta all’inclinazione dell’asse terrestre. La Terra ci mette un anno per compiere un giro completo intorno al Sole. Se l’asse terrestre non fosse inclinato, tutti i giorni avrebbero la stessa durata. Durante il solstizio d’estate, la Terra raggiunge il punto del suo viaggio intorno al sole in cui l’emisfero settentrionale si allontana maggiormente dal sole. Dopo il giorno più lungo e il solstizio d’estate, le giornate tornano quindi ad accorciarsi. Leggi anche Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di giugno