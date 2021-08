Covid, Spagna: quinta ondata, a Barcellona torna l’ipotesi coprifuoco

Solamente a pochi giorni dall’abolizione del coprifuoco a Barcellona, rimasto in vigore per oltre un mese, il governo catalano ha deciso di insistere con i giudici affinché venga disposto il ripristino della misura in città, così come in altri 61 comuni con più di 20 mila abitanti. Intanto, dopo la nuova ondata di contagi in Spagna, l’età media dei pazienti ricoverati in terapia intensiva si è abbassata, passando da 59 a 51 anni

La Spagna sta vivendo una nuova ondata di contagi, la quinta, dopo aver allentato le misure restrittive, tra cui l’obbligo di mascherina anche per strada, previste per combattere la diffusione del coronavirus. Ma gli ultimi dati, aggiornati a venerdì scorso, parlano di 1.818 casi gravi attualmente in cura negli ospedali spagnoli. Di questi, nel 44% dei casi, ad essere coinvolti sono pazienti con meno di 50 anni. Per questo motivo e solamente a pochi giorni dall’abolizione del coprifuoco a Barcellona, rimasto in vigore per oltre un mese, il governo catalano ha deciso di insistere con i giudici affinché venga disposto il ripristino della misura in città, così come in altri 61 comuni con più di 20 mila abitanti. Lo riporta un articolo del “Corriere della Sera”.