Green pass escluso in tutta la Spagna, anche la Galizia lo boccia

Lo ha deciso una sentenza del tribunale regionale galiziano. Si tratta dell'ultima regione spagnola in cui era ancora in vigore l'obbligo del certificato vaccinale per avere accesso a bar e ristoranti. Di recente, decisioni negative sono giunte anche dai tribunali di altri territori, tra cui l'Andalusia e la Cantabria, in cui i governi regionali avevano tentato di farne valere l'obbligo

L’obbligo del Green pass per poter accedere a bar, ristoranti e locali notturni in specifiche aree della regione è decaduto anche in Galizia, comunità autonoma nel nord-ovest della Spagna. Le autorità locali, infatti, hanno dichiarato non valido il requisito di possesso del certificato vaccinale per poter entrare in queste tipologie di locali. La Galizia era rimasta l'ultima zona del Paese iberico in cui la misura era ancora considerata vigente. In particolare, la decisione è arrivata dal tribunale regionale galiziano. Con questa sentenza, l'obbligo del Green pass rimane dunque escluso in tutte le regioni della Spagna, dopo le precedenti decisioni negative dei tribunali di altri territori, tra cui l'Andalusia e la Cantabria, in cui i governi locali avevano tentato di farne valere l'obbligo.

I dettagli della decisione approfondimento Green Pass, dagli steward alla scuola: chi critica la certificazione In un comunicato, il tribunale regionale galiziano ha sottolineato di aver optato per questa scelta in seguito ad irregolarità di procedura da parte del governo della Galizia. Secondo i giudici, infatti, non è stata sottoposta correttamente alla valutazione dell'autorità giudiziaria, l'ordinanza del 22 luglio scorso, in cui si introduceva il Green pass obbligatorio in zone ad alto rischio di contagio da coronavirus. L'ok del tribunale era requisito indispensabile in virtù del fatto che si tratta di una misura limitativa dei diritti individuali. A causa di tali irregolarità rilevate, dunque, il requisito del Green pass obbligatorio in specifiche circostanze è stato considerato “privo di vigenza”.