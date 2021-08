Green Pass, dagli steward alla scuola: chi critica la certificazione

8/12 ©IPA/Fotogramma

“Continueremo a suggerire ai delegati della gestione degli eventi durante i Comitati per l'ordine pubblico di non usare gli steward per il controllo del certificato verde”, spiga Taroni. “Noi interverremo solo nei casi in cui sarà necessario esibire il documento di identità". E lancia l'alternativa a società sportive e gestori di strutture: "Dovranno avvalersi di volontari, come uomini delle forze dell'ordine in pensione”