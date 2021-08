Covid, viaggiare in Spagna: dal rischio quarantena al green pass

Tra le mete da sempre più apprezzate dagli italiani c’è la Spagna. Che si scelga di andare su un’isola o di fare un viaggio on the road in macchina tra le sue splendide città, la Spagna non delude mai. Anche in questa seconda estate con la pandemia, sono molti i turisti che hanno scelto il Paese iberico come meta delle loro vacanze. Ma qual è la situazione epidemiologica? E quali documenti bisogna avere con sé? Nella rubrica Viaggi sicuri cerchiamo di rispondere a queste e ad altre domande sul tema.

La Spagna è da sempre una delle mete preferite dove trascorre le proprie vacanze, merito del buon cibo, delle splendide città e delle isole piene di vita. La pandemia ha, però, mutato il modo che ognuno di noi ha di viaggiare e spostarsi ed è per questo che, in fase di prenotazione, bisogna considerare una serie di fattori quali la situazione epidemiologica del Paese da dove si parte e dove si ha intenzione di andare, ma anche la documentazione da portare con sé.

Chiunque arrivi in Spagna dall’estero, sia per chi arriva via aereo , sia per chi arriva via nave , prima della partenza deve compilare un formulario di salute pubblica, disponibile sul sito Spain Travel Health o sulla app Spain Travel Health-SPTH, per ottenere un QR code da presentare una volta arrivato sul territorio. Qui si verrà poi sottoposti ad alcuni controlli quali:

Le normative anti-Covid in vigore in Spagna

Prima di partire è sempre consigliabile valutare la situazione epidemiologica del Paese dove si desidera andare, in questo caso la Spagna, per avere tutti gli aggiornamenti relativi alle norme anti-Covid in vigore. Si possono consultare sia il sito della Farnesina Viaggiare sicuri, sia il sito dell’ambasciata italiana in Spagna. Non tutta l’Italia figura tra le zone a rischio, ma solo alcune Regioni. Le Autorità spagnole aggiornano settimanalmente la Listado de Países/zonas de riesgo, sulla base delle varie curve epidemiologiche. Qualora la propria Regione di partenza sia inserita in questo elenco, è necessario presentare:

La certificazione EU COVID digitale, il green pass europeo, valida a partire dal quattordicesimo giorno di somministrazione della seconda dose di vaccino o della monodose.

In alternativa un certificato che attesti l’esito negativo a un test molecolare o antigenico, effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso.

Oppure un certificato di guarigione dal Covid-19, con validità di 180 giorni.

In questo caso i certificati, se scritti in italiano, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in spagnolo.