L’obbligo del Green pass per gli insegnanti è la posizione assunta da Walter Ricciardi, consigliere del ministro alla Salute Roberto Speranza. Il Certificato verde va introdotto "in tutti gli ambienti di vita e di lavoro e anche sui trasporti, per garantire la libertà di movimento ai vaccinati e agli immuni, oltre alla ripresa dell'economia”. Lo ha spiegato in un'intervista a La Repubblica. Sì all'obbligo "per i professionisti della sanità ma andrebbe introdotto anche per chi lavora nella scuola per proteggere i fragili con i quali si entra in contatto”, precisa