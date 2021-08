4/10 ©Ansa

Settembre sarà un mese decisivo per la campagna vaccinale. Per le categorie in cui sarà necessaria l'immunizzazione, nel caso non si riesca a risolvere il problema di chi non si vuole vaccinare, secondo Costa "va introdotto l'obbligo, così come è successo per il personale sanitario"

