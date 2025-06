Meteo, allerta maltempo per forti temporali: ecco dove e quando

Dopo il primo grande caldo della stagione torna il maltempo. La perturbazione atlantica in discesa dall’Europa Centrale arriva in Italia e si muove verso il mar Tirreno meridionale, portando con sé condizioni meteo instabili che interesseranno principalmente Campania e Sicilia, con fenomeni in prevalenza temporaleschi per cui è stata attivata l’allerta gialla. Previsto per oggi, invece, tempo soleggiato al Nord e su Toscana, Umbria e Marche. Cieli nuvolosi nel resto della Penisola, con acquazzoni improvvisi e temporali soprattutto nel pomeriggio. Le correnti atlantiche porteranno un po’ di fresco con temperature massime in calo al Sud e sulle Isole, in lieve rialzo invece nelle regioni centrali dove la percepita si aggirerà tra i 27 e i 33 gradi.