Meteo, temporali e grandine dopo l'ondata di caldo: regioni a rischio

I primi effetti del cambiamento si faranno sentire già nelle prossime ore sul Nordest, in particolare su Friuli Venezia Giulia ed est del Veneto. In queste zone sono previsti temporali sparsi, localmente intensi, con possibili grandinate e colpi di vento. L’arrivo dell’aria fredda in quota, a contatto con il caldo accumulato nei bassi strati, favorirà la formazione di fenomeni più violenti