La Food and Drug Administration statunitense ha dato l'approvazione completa e definitiva al preparato. Finora era stato utilizzato grazie a un'autorizzazione d'emergenza

La Food and Drugs Administration statunitense (Fda) ha approvato definitivamente il vaccino anti-Covid messo a punto da Pfizer e BioNTech. Il preparato è stato utilizzato finora negli Usa grazie a un'autorizzazione d'emergenza della Fda. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)