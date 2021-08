1/11 ©Ansa

Proseguono le vaccinazioni anti Covid in Italia che, dopo un rallentamento nella settimana di Ferragosto, sono tornate ad aumentare. Intanto si valutano strade per immunizzare il maggior numero di cittadini. L’obiettivo del governo è arrivare il prima possibile al 90% di copertura degli over 12

GUARDA IL VIDEO: Green pass, da trasporti a scuola: le regole da settembre