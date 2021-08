Muore di Covid dopo essere andato in India per adottare una bimba

L'uomo a fine aprile era rimasto bloccato in India insieme alla moglie, che era risultata positiva. I due erano riusciti a rientrare in Italia con un volo sanitario grazie a donazioni per 130mila euro, ma poco dopo Galli era stato ricoverato. Non è mai uscito dalla degenza ed è deceduto il 25 agosto

È morto per Covid all'ospedale fiorentino di Careggi, Enzo Galli, l'uomo che a fine aprile era rimasto bloccato per circa una decina di giorni in India dove insieme alla moglie si era recato per adottare una bambina. La moglie, al momento dell'imbarco per rientrare in Italia, era risultata positiva al Covid e per questo tutta la famiglia era rimasta bloccata nel Paese asiatico. Erano riusciti a rientrare in Italia dopo una settimana insieme alla bambina su un volo sanitario: a rendere possibile il rimpatrio erano state donazioni per 130 mila euro arrivate da tutta Italia, necessarie per allestire il volo. Al rientro anche Enzo Galli era risultato positivo. Entrambi, marito e moglie, erano stati ricoverati il 9 maggio a Careggi mentre la bimba era andata per la quarantena al Meyer. Enzo Galli era stato poi ricoverato in sub-intensiva (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).